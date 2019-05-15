المؤتمرنت -

شركة النفط تؤكد استقرار الوضع التمويني وتحذّر مفتعلى الأزمات

حذرت شركة النفط اليمنية ملاك محطات تعبئة المشتقات النفطية باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المتورطين في اغلاق ابواب محطاتهم امام المواطنين وعرقلة تعبئة السيارات والمركبات العامة بالمشتقات النفطية، ومحاولة إصطناع ازمات واختناقات في مادتي البنزين والديزل.



وطمأنت الشركة المواطنين باستقرار الوضع التمويني وتوفر المواد البترولية لتغطية كافة الاحتياجات ، مؤكدة توزيع كميات كبيرة من المشتقات لكافة المحطات في نطاق امانة العاصمة، واضافت " ان الشركة ستقوم بتغذية كافة المحطات اولا بأول لتغطية الطلب المتزايد فضلا عن الكميات التي الطريق".



وفي بيان صادر عنها - حصل المؤتمرنت على نسخة منه- اهابت شركة النفط بالمواطنين " الى عدم الانجرار وراء الشائعات التي تبناها ضعفاء النفوس واصحاب الكسب غير المشروع وانه لٱ داعي للهلع والازدحام على المحطات البترولية "، داعية وكلاء المحطات الى الالتزام بالتعليمات والتعاون في توفير الخدمة للمواطنين بسهولة ويسر.

