المؤتمرنت -

تحذير جديد من المركز الوطني للارصاد

نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المناطق الجبلية بالإبتعاد عن مجاري السيول والإحتماء من العواصف الرعدية وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار.



كما نبه المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم المواطنين في المناطق الصحراوية ومناطق سهل تهامة من إرتفاع درجات الحرارة العظمى والتي قد تتجاوز 40 درجة مئوية، وكذا الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من إضطراب الموج.



وأشار المركز إلى أن الطقس بالمرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية صحو إلى غائم جزئياً، مع تكون سحب ركامية ممطرة يصحبها الرعد أحياناً في فترتي الظهيرة والمساء وذلك على المرتفعات الجبلية الغربية وقد يمتد شرقاً إلى الهضاب الداخلية لمحافظتي الجوف وأبين.



وذكر المركز أن الأجواء في السواحل الجنوبية والشرقية ستكون غائمة جزئياً حيث تتشكل السحب المنخفضة أثناء ساعات الصباح والصباح الباكر قد يصحبها أمطار خفيفة، في حين تكون الأجواء حارة ورطبة نهاراً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.



فيما تكون الأجواء بالسواحل الغربية صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة ورطبة نهاراً مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال في المناطق الساحلية والمناطق المحاذية لها في سهل تهامة.



وفي أرخبيل سقطرى لفت المركز إلى أن الطقس سيكون غائما جزئياً والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها من 5 إلى 15 عقدة.



في حين ستكون الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة وحارة نهاراً مع احتمال تكًون قطع من السحب المتفرقة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية تتراوح سرعتها من 7 إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال وخاصة في الأْجزاء الشرقية منها.