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أخبار
المؤتمر نت - تزويد 61 محطة بالأمانة بمليون و300 ألف لتر بترول

تزويد 61 محطة بالأمانة بمليون و300 ألف لتر بترول
الأربعاء, 15-مايو-2019
المؤتمرنت -
تزويد 61 محطة بالأمانة بمليون و300 ألف لتر بترول
قال مدير فرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة طه المدعي إن الشركة زودت اليوم 61 محطة بأمانة العاصمة بأكثر من مليون و300 ألف لتر من مادة البترول لضمان استقرار الوضع التمويني للمواد البترولية.

وأشار المدعي إلى أن الشركة ضخت أمس حوالي 850 ألف لتر لتغطية احتياجات المواطنين في نطاق أمانة العاصمة.

وأكد مدير فرع شركة النفط اليمنية بالأمانة خلال تفقده مع نواب الفرع ومدراء الإدارات المختصة عدد من محطات التموين بعدد من المديريات، أن مادة البترول متوفرة بكميات كبيرة والوضع التمويني مستقر بكافة المحطات..

لافتا إلى أن الشركة ستقوم بتزويد المحطات بكميات أكثر من أثنين مليون لتر والتي هي في طريقها للعاصمة صنعاء.

وأشار إلى أنه تم تكليف عدد من الفرق الميدانية من الشركة وفرع أمانة العاصمة للرقابة والتفتيش على كافة المحطات والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو إغلاق للمحطات.

ووفقا لوكالة سبأ ، فقد لفت مدير شركة النفط بالامانة إلى أن الشركة ستتخذ إجراءات صارمة بحق وكلاء المحطات التي يثبت إغلاقهم وتسببهم في حرمان المواطنين من الحصول على احتياجاتهم التموينية.. مطمئنا المواطنين بأنه لا داعي للهلع والازدحام في المحطات البترولية.









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