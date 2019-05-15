المؤتمرنت -

سلسلة غارات لطيران العدوان على عدة محافظات

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من محافظات الجمهورية واستشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي، وواصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر أمني أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا أكثر من 40 مدفعية مع قصف بالرشاشات الثقيلة على قرية الشجن وما جاورها بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة في محافظة الحديدة.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ 11 قذيفة مدفعية وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة على مطار الحديدة والمناطق المجاورة له وحارة الضبياني وباتجاه فندق الاتحاد في منطقة 7يوليو السكنية.



وأشار المصدر إلى تمشيط مكثف للمرتزقة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة على مناطق وأحياء مختلفة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.



وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على حطام الطائرة التجسسية التابعة له والتي تم اسقاطها جنوب العاصمة صنعاء.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة العادي في أطراف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، و 17 غارة على مديرية عبس بمحافظة حجة، كما شن غارتين غرب نجد الفارس في نجران.