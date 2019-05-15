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أخبار
المؤتمر نت - كسر زحوفات للعدوان ومرتزقته بعدة جبهات

كسر زحوفات للعدوان ومرتزقته بعدة جبهات
الأربعاء, 15-مايو-2019
المؤتمرنت -
كسر زحوفات للعدوان ومرتزقته بعدة جبهات
اكد مصدر عسكري ان ابطال الجيش واللجان الشعبية كسروا ثلاثة زحوفات لمرتزقة الجيش السعودي على موقع الطلعة بنجران استمرت عدة ساعات وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم وإحراق ثلاث آليات عسكريه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المصدر انه تم كسر زحفين آخرين للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان قبالة السديس ونتج عنهما تكبيدهم خسائر في الأرواح وفرار من تبقى منهم, فيما استهدفت عملية هجومية مواقع للمرتزقة بالمنطقة ذاتها ونتج عنها مقتل وجرح عدد منهم.

وبالقطاع ذاته قال المصدر العسكري انه تم إفشال عملية تسلل للمرتزقة في مربع الحماد ومصرع وجرح عدد منهم ، وتم كسر زحف للمرتزقة باتجاه مواقع الجيش واللجان في الشرفة فيما ضاعفت وحدة الهندسة من خسائرهم بعدد من التفجيرات.

وأوضح أن ثلاث عمليات إغارة استهدفت مواقع المرتزقة قبالة جبل قيس و شرق الدود في قطاع جيزان وأسفرت عن مصرع وجرح عدد منهم واغتنام اسلحة.

وفي جيزان كذلك كسر الجيش واللجان الشعبية زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس وأسفر عن مقتل وجرح عدد منهم, وتم تدميرعربة عسكرية نوع بي تي آر وإحراق آلية في موقعي الحجلة وقمبورة.

وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة أمريكية الصنع نوع MQ1 جنوب العاصمة صنعاء بصاروخ مناسب.

وأفاد أن وحدة الهندسة نفذت كمين نوعي لمجموعة من المرتزقة حاولوا التسلل في جبهة عنبرة بمحافظة الجوف ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم, فيما تم إحراق آلية وتدمير آليتين عسكريتين للمرتزقة بصاروخين موجهين في جبهة الساقية.

وحسب المصدر تم كسر زحف للمرتزقة في الظهرة بمحافظة الجوف استمر خمس ساعات وأسفر عن تكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح و العتاد.








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