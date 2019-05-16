المؤتمرنت -

9 غارات لطيران العدوان على مدينة حرض

شن طيران العدوان السعودي اليوم الاربعاء سلسلة غارات على محافظة حجة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية حرض.