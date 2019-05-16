المؤتمرنت -

شهداء وجرحى بغارات للعدوان على العاصمة صنعاء

استشهد ستة مواطنين وأصيب 54 آخرين بغارات لطيران العدوان السعودي استهدفت صباح اليوم أحياء سكنية في العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف حياً سكنياً في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بأمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين بينهم أربعة أطفال وإصابة 54 آخرين في حصيلة غير نهائية.



وأشار المصدر إلى أن من بين الجرحى امرأتان روسيتان تعملان في القطاع الصحي.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على العاصمة صنعاء استهدفت غارة منها مبنى تابع لوزارة الاعلام وثلاث غارات منطقة عطان، وغارتين منطقة النهدين.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على نقم خلف فندق موفمبيك ، وغارتين خلف سفارة دولة قطر، كما شن غارة على حديقة 21 سبتمبر



وأكد المصدر استشهاد امرأة بالقرب من أحد الآبار إثر غارتين استهدفتا منطقة بيت دهرة في مديرية بني الحارث.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صنعاء ثماني غارات على معسكري فريجة والصمع بمديرية أرحب وغارة على معسكر العرقوب في مديرية خولان