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أخبار
المؤتمر نت - عمليات عسكرية تستهدف مواقع العدو السعودي

عمليات عسكرية تستهدف مواقع العدو السعودي
الخميس, 16-مايو-2019
المؤتمرنت -
عمليات عسكرية تستهدف مواقع العدو السعودي
قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بينهم سودانيون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقعهم وتجمعاتهم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان كسروا زحفاً للمرتزقة في موقع الشبكة بنجران أسفر عن سقوط وقتلى وجرحى في صفوفهم، مبيناً أن وحدة الهندسة ضاعفت خسائرهم بتنفيذ كمائن محكمة.

وتصدى الجيش واللجان لزحف المرتزقة السودانيين مسنوداً بالطيران الحربي والتجسسي في الشرفة ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وأشار المصدر إلى أن المدفعية دكت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل جحفان في جيزان محققة إصابات مباشرة.

وفي محافظة الضالع أفاد المصدر أنه تم استهداف أربع آليات عسكرية لمرتزقة العدوان بصواريخ موجهة.

وأكد المصدر استهداف تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة بعدد من قذائف المدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .








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