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أخبار
المؤتمر نت - يونيسف قلقة من سقوط ضحايا مدنيين بصنعاء

يونيسف قلقة من سقوط ضحايا مدنيين بصنعاء
الخميس, 16-مايو-2019
المؤتمرنت -
يونيسف قلقة من سقوط ضحايا مدنيين بصنعاء
عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " عن قلقها من تزايد الضحايا في صفوف المدنيين في اليمن.

وأكدت المنظمة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر" بالقول ، "نشعر بقلقٍ عميق إزاء التقارير التي تفيد بوجود خسائر في صفوف المدنيين من بينهم أطفال، في هجوم وقع صباح اليوم في صنعاء".

وقالت المنظمة، "يجب حماية الأطفال في جميع الأوقات".

وكان طيران العدوان السعودي استهدف صباح اليوم بغارات هستيرية حي سكني في تقاطع شارعي الرقاص والرباط بالعاصمة صنعاء نتج عنها سقوط أكثر من 58 مدني كحصيلة أولية بين شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.








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