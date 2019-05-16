المؤتمرنت -

المؤتمر يدين جريمة استهداف حي سكني بصنعاء

دان مصدر بالمؤتمر الشعبي العام الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الغاشم صباح اليوم في العاصمة صنعاء باستهدافه حي سكني في تقاطع شارعي الرباط والرقاص بالعاصمة صنعاء والذي راح ضحيتها 77 شهيدا وجريحا.



وأستنكر المصدر استهداف طيران العدوان للأحياء والمنازل السكنية والمنشآت المدنية والخدمية في صنعاء.. وقال: ان ذلك انتهاكاً صارخاً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.



وأكد‮ ‬المصدر‮ ‬أن‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬يدين‮ ‬وبأشد العبارات هذا‮ ‬الفعل‮ ‬الشنيع‮ ‬واللاانساني‮ ..‬ معتبرا ان استهداف المدنيين وقتل الأطفال والنساء في نهار رمضان يعد جريمة شنعاء ونكراء يعاقب عليها القانون الدولي.



وأشار المصدر إلى أن جرائم العدوان بحق الأطفال والنساء يكشف الوجه القبيح لتحالفه المشبوه الذي تجرد من كل القيم والأخلاق والأعراف الانسانية ويكشف ايضا إصراره على اغتيال الطفولة على مرأى ومسمع المجتمع الدولي.



كما‮ ‬اعتبر‮ ‬المؤتمر‮ ‬هذه‮ ‬الجريمة‮ ‬التي‮ ‬تعد‮ ‬امتدادا‮ ‬لجرائم‮ ‬ومجازر العدوان‮ ‬البشعة‮ والتي تستمر للعام الخامس على التوالي ‬في استهداف‮ ‬اليمنيين الابرياء في مساكنهم.



واشار‮ ‬المصدر‮ ‬الى‮ ‬أن‮ ‬المؤتمر‮ ‬يجدد‮ ‬دعواته‮ ‬إلى‮ ‬تشكيل‮ ‬لجنة‮ ‬تحقيق‮ ‬دولية‮ ‬محايدة‮ ‬تنظر‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬جرائم‮ ‬العدوان‮ ‬باعتبارها‮ ‬جرائم‮ ‬حرب‮ ‬لاتسقط‮ ‬بالتقادم‮.‬



يعزي‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬اسر‮ ‬الضحايا‮ ‬في‮ ‬هذه‮ ‬الجريمة‮ ‬ويسأل‮ ‬الله‮ ‬الشفاء‮ ‬العاجل‮ ‬للجرحى‮.

