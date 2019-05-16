المؤتمرنت -

قطاع الإعلام بالمؤتمر يدين استهداف منزل رئيس الاعلاميين اليمنيين

دان قطاع الاعلام بالمؤتمر الشعبي العام العمل الإجرامي الجبان الذي ارتكبه طيران العدوان الغاشم اليوم الخميس في العاصمة صنعاء ومانتج عنه من ضحايا من المواطنين الابرياء الآمنين في مساكنهم..



وأكد قطاع الاعلام في بيان صادر عنه أن استهداف رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين الاستاذ عبدالله صبري دليل إضافي على بشاعة تحالف العدوان وانحطاطه وإفلاسه..



مشدداً على ان الاستهداف المتكرر للاعلاميين لن يوقف صدق الكلمة وفضح جرائم العدوان..



وحمل القطاع في بيانه المنظمات الدولية المعنية بحقوق الاعلام مسئولية الصمت عن العدوان الذي يتعرض له الاعلاميون اليمنيون.. ومايتعرض له الشعب اليمني عموما من جرائم وحشية يرتكبها تحالف العدوان..



ودعا كل الوسائل الاعلامية الى التضامن الكامل مع ماتعرض له رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين.



ويعزي قطاع الاعلام في المؤتمر الشعبي العام الاستاذ عبدالله صبري رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين في استشهاد نجله جراء الاستهداف البشع الذي طال حي سكي بالعاصمة صنعاء.





