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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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أخبار
طائرة تتبع الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
الجمعة, 17-مايو-2019
المؤتمرنت
-
طائرة تتبع الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.
حيث تحمل طائرة الشحن ما يقارب من 35 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية مساعدة للشعب اليمني.
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