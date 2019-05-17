المؤتمرنت -

طائرة تتبع الصحة العالمية تصل مطار صنعاء

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن تابعة لمنظمة الصحة العالمية.



حيث تحمل طائرة الشحن ما يقارب من 35 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية مساعدة للشعب اليمني.