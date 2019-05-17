المؤتمرنت -

جداول اختبارات الشهادة العامة 'أساسي، ثانوي' للعام الدراسي الجاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول سير الاختبارات النهائية العامة للشهادة الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠١٨/ ٢٠١٩م .



وأوضح وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه احمد النونو أن امتحانات طلاب الشهادة الأساسية ستبدأ يوم السبت الموافق ١٥ يونيو المقبل يليها في يوم الأحد الموافق ١٦ يونيو، امتحانات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي



ووفقا لوكالة سبأ ، فقد اكد النونو حرص الوزارة على توفير الأجواء الملائمة لطلاب وطالبات الشهادة العامة "أساسي، ثانوي " بما يمكنهم من تأدية امتحاناتهم على أكمل وجه.



ودعا الوكيل النونو طلاب الشهادة العامة" أساسي، ثانوي" إلى الاجتهاد ومراجعة دروسهم خلال هذا الشهر الذي يفصل عن موعد الامتحانات، بما يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم في التفوق وحصد المراتب العليا.



المؤتمر تعيد نشر ثلاث صور تتعلق بجداول الامتحانات.

