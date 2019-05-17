المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسن جتوم

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساه الى الاخ الشيخ محسن حسن جتوم وجميع ال جتوم وقبيلة العماسه بمحافظة صعده بوفاة الشيخ حسن جتوم

واشار رئيس المؤتمر في برقية العزاء الى ان الوطن خسر برحيل الفقيد واحدا من ابناءه المخلصين والمعروفين بمواقفهم الصادقه وما عرف عنه من شجاعه واقدام ومأثر ومناقب حميده كان لها ابلغ الاثر في تعزيز التكامل والتعاون والايثار بين ابنا قبيلته وشعبه

معبرا بأسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر ومناصريه عن خالص التعازي القلبيه وعميق المواساه بهذا المصاب الجلل سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



وانا لله وانا اليه راجعون