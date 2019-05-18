المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي ال حامي وال سفيان

بعث الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الى كل من الاخوين محمد عسكر حامي وجميع ال حامي بوفاة والدهم والى الاخ عبده سفيان وجميع ال سفيان بوفاة والده الشيخ عبده احمد سفيان في محافظة حجه

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم كافة كواد المؤتمر ومناصريه عن خالص العزاء والمواساه القلبيه لهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وان يدخلهما فسيح جناته وان يلهم اهليهما وذويهما الصبر والسلوان

وانا لله وانا اليه راجعون