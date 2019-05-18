المؤتمرنت -

العدوان يجدد خرق اتفاق الحديدة ويقصف عدد من المحافظات

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن طيران العدوان السعودي 11 غارة على أربع من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر أمني لوكالة (سبأ) أن قوى الغزو والاحتلال قصفت بشكل مكثف بالرشاشات الخفيفة والمتوسطة تجاه شركة العوادي وسابحة ووكالة الحسيني ومحلات تجارية أخرى في مدينة الحديدة



وقال المصدر إن قصفاً مكثفاً لقوى العدوان بالرشاشات المختلفة باتجاه فندق الواحة وسوق الحلقة وسيتي ماكس واستهدفوا بالمدفعية ومختلف الرشاشات تجاه حارة الضبياني وفندق الوحيين ومناطق سكنية أخرى في شارع الـ50.



كما قصفت قوى العدوان بصواريخ الكاتيوشا مناطق متفرقة جنوب المدينة، و بالأسلحة الرشاشة مطار الحديدة.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت مزارع وقرى المواطنين في الجبلية بالتحيتا بتسع قذائف مدفعية ومختلف الرشاشات، واستهدف الغزاة والمرتزقة مناطق متفرقة في منطقة الفازة بمديرية التحيتا بأكثر من 20 قذيفة مدفعية وثمانية صواريخ كاتيوشا.



وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة استهدف أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، وقصفوا بالرشاشات قرية الزعفران بمنطقة كيلو16.



وأكد المصدر إفشال عملية تسلل للغزاة والمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية جنوب غرب مديرية حيس، فيما حلق طيران العدوان الأمريكي السعودي في أجواء مديرية اللحية.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مناطق متفرقة من مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وغارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، كما شن غارة على منطقة المنظرة بمديرية حيفان في محافظة تعز .



وشن طيران العدوان غارتين على مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

