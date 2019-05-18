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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار

الارصاد يصدر تحذير جديد..وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة
السبت, 18-مايو-2019
المؤتمرنت -
الارصاد يصدر تحذير جديد..وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في أجواء المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والوسطى وأجزاء من المناطق الصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً، متوقعاً أن تشمل أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع ، أبين،البيضاء، لحج،شبوة، حضرموت والمهرة.

وأشار إلى أن الأمطار قد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية،ومناطق واسعة من السواحل الغربية.

ودعا المركز المواطنين وسائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية إلى أخذ الحيطة والحذر من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية، وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وأثناء وبعد هطول الأمطار.








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