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أخبار
المؤتمر نت - توقعات بهطول امطار غزيرة على المحافظات الجبلية

توقعات بهطول أمطار غزيرة على محافظات جبلية
الأحد, 19-مايو-2019
المؤتمرنت -
توقعات بهطول أمطار غزيرة على محافظات جبلية
أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس في عموم المحافظات نتيجة امتداد المنخفض الهندي على بلادنا، متوقعاً هطول أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم أن امتداد المنخفض يؤدي إلى استمرار حالة عدم استقرار الطقس في عموم البلاد سيما المرتفعات الغربية والهضاب الداخلية والوسطى وأجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظتي المهرة وحضرموت.

وتوقع المركز هطول امطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً وحتى لحج جنوباً وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع، البيضاء، أبين، لحج، شبوة، حضرموت والمهرة وقد تشمل أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية الغربية.

ونبه المركز المواطنين وخاصة سائقي المركبات في الطرقات الجبلية والهضاب الداخلية بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالعواصف، محذراً من تدفق السيول وتدني مستوى الرؤية الأفقية.

ودعا المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.








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