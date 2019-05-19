الأحد, 19-مايو-2019 الساعة: 08:35 م - آخر تحديث: 08:32 م (32: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات

استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات
الأحد, 19-مايو-2019
المؤتمرنت -
استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات


استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع للجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.


وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش اللجان أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة بعسير، مبيناً أنه تم قنص أربعة جنود من مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب.

وأكد المصدر مصرع وجرح 30 مرتزقاً وتدمير ثلاث آليات لهم خلال كسر زحف شرق حيران بمحافظة حجة مسنوداً بالطيران الحربي والتجسسي، وتم استهداف تجمعات لهم شمال جبل النار بقذائف المدفعية.

وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في مثلث الوازعية بمحافظة تعز، موضحاً أن العملية تمت من مسارين وضاعفت وحدة الإسناد عدد قتلاهم.

كما تم إحراق آلية تابعة لمرتزقة العدوان بجبهة ذابة في مديرية ماوية برشاش عيار 12.7 .

وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون في تفجير استهدف آليتهم في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر الصدرين بمحافظة الضالع بثلاثة صواريخ نوع زلزال1 ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: خروج 95% من الأجهزة الطبية عن الخدمة
أخبار: النواب يدين بشدة جرائم العدوان بحق المدنيين
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد لسائقي المركبات
أخبار: اعلام الأمانة يدين استهداف وزارة الإعلام
أخبار: الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم
أخبار: العدوان يخرق اتفاق الحديدة ويقصف محافظات
مجتمع مدني: اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة استهداف حي الرقاص
أخبار: حقوق الإنسان تدين جريمة حي الرقاص
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال حامي وال سفيان
أخبار: الجبهة الوطنية الديمقراطية تدين جرائم العدوان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسن جتوم
أخبار: جداول اختبارات الشهادة العامة 'أساسي، ثانوي'
أخبار: طائرة تتبع الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب
أخبار: اعلام المؤتمر يدين استهداف منزل صبري
أخبار: المؤتمر يدين جريمة استهداف حي سكني
أخبار: الامين العام للمؤتمر يطمئن على صحة السيد
أخبار: استهداف المدنيين جرائم لا تسقط بالتقادم
أخبار: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة الغارات على صنعاء
أخبار: يونيسف قلقة من سقوط مدنيين بصنعاء
أخبار: عمليات عسكرية تستهدف العدو السعودي
أخبار: شهداء وجرحى بغارات للعدوان على صنعاء
أخبار: المجلس النرويجي يرحب باجتماع عمان
رياضة: نادي ايطالي لكرة القدم معروض للبيع
أخبار: 9 غارات لطيران العدوان على مدينة حرض
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019