المؤتمرنت -

استهداف تجمعات العدو السعودي ومرتزقته في عدة جبهات





استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات ومواقع للجنود السعوديين والمرتزقة وآلياتهم في عدد من الجبهات خلال الـ24 ساعة الماضية وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.





وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية للجيش اللجان أطلقت صاروخي زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة بعسير، مبيناً أنه تم قنص أربعة جنود من مرتزقة العدوان قبالة منفذ علب.



وأكد المصدر مصرع وجرح 30 مرتزقاً وتدمير ثلاث آليات لهم خلال كسر زحف شرق حيران بمحافظة حجة مسنوداً بالطيران الحربي والتجسسي، وتم استهداف تجمعات لهم شمال جبل النار بقذائف المدفعية.



وأشار المصدر إلى مصرع وجرح عدد من المرتزقة في عملية هجومية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في مثلث الوازعية بمحافظة تعز، موضحاً أن العملية تمت من مسارين وضاعفت وحدة الإسناد عدد قتلاهم.



كما تم إحراق آلية تابعة لمرتزقة العدوان بجبهة ذابة في مديرية ماوية برشاش عيار 12.7 .



وأفاد المصدر أن عدداً من المرتزقة لقوا مصرعهم وجرح آخرون في تفجير استهدف آليتهم في جبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.



وذكر المصدر أن القوة الصاروخية استهدفت معسكر الصدرين بمحافظة الضالع بثلاثة صواريخ نوع زلزال1 ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .