المؤتمرنت -

صرعى من المرتزقة وتدمير طقمين بقطاع عسير



قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي اليوم في عملية إغارة على مواقع المرتزقة بقطاع عسير.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المرتزقة.



وفي سياق متصل دمر الجيش واللجان الشعبية اليوم طقمين عسكريين لمرتزقة الجيش السعودي في قطاع عسير .



وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الدروع دمرت طقم عسكري قبالة منفذ علب بصاروخ موجه .



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعبية دمرت طقم عسكري بعبوة ناسفة قبالة منفذ علب ايضاً ومصرع من كان على متنه من المرتزقة .

