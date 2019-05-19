المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي آل الوهباني وآل الصوفي

بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جابر عبدالله الوهباني، والى الشيخ عبدالله عبدالوهاب عقلان الوهباني، وإخوانه، وكافة آل الوهباني، بوفاة والدهم القيادي المؤتمري الشيخ عبدالوهاب عقلان الوهباني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، " انا لله وانا اليه راجعون"



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كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية عزاء مماثلة للقيادي المؤتمري الاستاذ محمد احمد الصوفي الحمادي، واخوانه، بوفاة والدتهم،



وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان،



" انا لله وانا اليه راجعون"

