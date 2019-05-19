الأحد, 19-مايو-2019 الساعة: 10:07 م - آخر تحديث: 09:44 م (44: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
في‮ ‬ذكرى‮ ‬جريمة‮ ‬دار‮ ‬الرئاسة‮ ‬الإرهابية
بقلم:صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
أبو‮ ‬راس‮ .. ‬شخصية‮ ‬الإجتماع‮ ‬المؤتمري
يحيى نوري
ماذا‮ ‬لو؟‮ ‬
حياة‮ ‬إبراهيم‮
أبوراس‮.. ‬والصادقون‮ ‬معه‮ ‬
‬عبدالملك‮ ‬المروني
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جابر عبدالله الوهباني، والى الشيخ عبدالله عبدالوهاب عقلان الوهباني، وإخوانه، وكافة آل الوهباني

رئيس المؤتمر يعزي آل الوهباني وآل الصوفي
الأحد, 19-مايو-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي آل الوهباني وآل الصوفي
بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جابر عبدالله الوهباني، والى الشيخ عبدالله عبدالوهاب عقلان الوهباني، وإخوانه، وكافة آل الوهباني، بوفاة والدهم القيادي المؤتمري الشيخ عبدالوهاب عقلان الوهباني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، " انا لله وانا اليه راجعون"

---------------------------------------------------------

كما بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية عزاء مماثلة للقيادي المؤتمري الاستاذ محمد احمد الصوفي الحمادي، واخوانه، بوفاة والدتهم،

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام بأسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان،

" انا لله وانا اليه راجعون"








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: باركت نتائج وقرارات الدائمة الرئيسية. الامانة العامة تعقد اجتماعا برئاسة الامين العام
أخبار: شرف يشدد على صرف الحوافز للمعلمين
أخبار: خروج 95% من الأجهزة الطبية عن الخدمة
أخبار: النواب يدين بشدة جرائم العدوان بحق المدنيين
أخبار: الارصاد يصدر تحذير جديد لسائقي المركبات
أخبار: اعلام الأمانة يدين استهداف وزارة الإعلام
أخبار: الجيش واللجان يواصلون انتصاراتهم
أخبار: العدوان يخرق اتفاق الحديدة ويقصف محافظات
مجتمع مدني: اللجنة الوطنية للمرأة تدين جريمة استهداف حي الرقاص
أخبار: حقوق الإنسان تدين جريمة حي الرقاص
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال حامي وال سفيان
أخبار: الجبهة الوطنية الديمقراطية تدين جرائم العدوان
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ حسن جتوم
أخبار: جداول اختبارات الشهادة العامة 'أساسي، ثانوي'
أخبار: طائرة تتبع الصحة العالمية تصل مطار صنعاء
اقتصاد: هبوط أسعار الذهب
أخبار: اعلام المؤتمر يدين استهداف منزل صبري
أخبار: المؤتمر يدين جريمة استهداف حي سكني
أخبار: الامين العام للمؤتمر يطمئن على صحة السيد
أخبار: استهداف المدنيين جرائم لا تسقط بالتقادم
أخبار: 77 شهيداً وجريحاُ حصيلة الغارات على صنعاء
أخبار: يونيسف قلقة من سقوط مدنيين بصنعاء
أخبار: عمليات عسكرية تستهدف العدو السعودي
أخبار: شهداء وجرحى بغارات للعدوان على صنعاء
أخبار: المجلس النرويجي يرحب باجتماع عمان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019