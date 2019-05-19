المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي الوهباني ومحافظ سقطرى

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية عزاء ومواساة إلى الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جابر عبدالله الوهباني، والى الشيخ عبدالله عبدالوهاب عقلان الوهباني، وإخوانه، وكافة آل الوهباني، بوفاة والدهم القيادي المؤتمري الشيخ عبدالوهاب عقلان الوهباني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وعبّر امين عام المؤتمر باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، " انا لله وانا اليه راجعون"



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كما بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، الاستاذ غازي احمد على محسن الاحول، برقية عزاء مماثلة الى هاشم السقطري محافظ محافظة سقطري بوفاة جده الحاج / سالم على سونهن،



وعبّر أمين عام المؤتمر بأسمه وباسم مختلف الفعاليات المؤتمرية عن خالص تعازيه ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل - سائلا الله العلي العظيم - ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

"إنا لله وأنا اليه راجعون"

