المؤتمرنت -

طيران العدوان يشن 9 غارات على 5 محافظات

أصيب مواطنان وطفل بغارات طيران العدوان السعودي ونيران الغزاة والمرتزقة في محافظتي صعدة والحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مصدر أمني إن طفلاً أصيب برصاص الغزاة والمرتزقة في قرية الجربة السفلى بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، مبيناً أن قصفاً مكثفاً للغزاة والمرتزقة بمختلف الرشاشات استهدف منازل المواطنين في مديرية الدريهمي المحاصرة.



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا قريتي الزعفران ومحل الشيخ بالمديرية بأكثر من تسعة صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية.



وأشار إلى أن الغزاة والمرتزقة قصفوا مطار الحديدة بعشر قذائف مدفعية، واستهدفوا بقصف مكثف سيتي ماكس وحارة الضبياني وجولة موبايل بالمدينة.



وأكد المصدر إصابة مواطنين اثنين بغارة لطيران العدوان على سيارات المواطنين في الطريق العام بمنطقة حنبة بمديرية قطابر محافظة صعدة.



وأوضح أن طيران العدوان شن غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وثلاث غارات على وادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف.



وفي محافظة الضالع شن طيران العدوان غارة على قسم شرطة الفاخر التابع لمديرية قعطبة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أفاد المصدر أن الطيران شن غارة على مديرية مستبا بمحافظة حجة وغارة غرب جبل المحرام في منطقة العمشية بمديرية حرف سفيان محافظة عمران، كما شن غارة على معسكر الحمزة بمديرية السبرة في محافظة إب .

