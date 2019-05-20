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لبوزة يهني رئيس المؤتمر بعيد الوحدة

بعث الدكتور نائب رئيس المؤتمر الدكتور قاسم محمد لبوزة برقية تهنئة الى الشيخ صادق امين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم



الاخ المناضل الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام. . الاكرم



تحية الوحدة والنضال والتحدي والصمود .. وبعد



بمناسبة العيد الوطني ال29 للجمهورية اليمنية 22مايو ..اتوجه اليكم ومن خلالكم الى الاخوه نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام ، الاخوة الامين العام ، والامناء المساعدون ، واعضاء اللجنة العامة ، والى كل اعضاء اللجنه الدائمه ، والى جميع اعضاء ومناصري تنظيمنا الوحدوي الرائد - المؤتمر الشعبي العام .. والى كافة ابناء شعبنا اليمني .. بالتهاني الحارة وأصدق التبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة - اعادة تحقيق الوحده اليمنيه - التي توجت عقودا طويلة من عطاءات ونضالات وتضحيات اليمنيين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وصولا إلى تحقيق هذا الحلم في مرحلة مفصلية من تاريخ امتنا العربية التواقة دوما الى التوحد وتحقيق المنجز الوحدوي العربي الكبير الذي وضع لبناته الاولى منجز الوحدة اليمنية.



واليوم نحتفل بهذه المناسبة الغالية على نفوس كل اليمنيين الاحرار.. وقد اكمل المؤتمر انعقاد الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية في ظل ظروف العدوان والحصار الظالم المفروض على اليمن والذي يدخل عامه الخامس وفي ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها المؤتمر الشعبي العام ومنها المحاولات اليائسة لتفريخه والتي تجاوزتموها بفضل حكمتكم وتوجهاتكم وقراراتكم الصائبة وتم انتخاب قيادة جديدة تواكب روح العصر والمتغيرات .



الاخ رئيس المؤتمر



والعدوان والحصار يواصل هجمته الشرسة على وطننا للعام الخامس على التوالي تبرز الى سطح المشهد تحديات ودسائس ومؤمرات من قبل المحتلين ومرتزقتهم تستهدف اليمن ووحدته ومكتسباته ..لكنها حتما سيكتب لها الفشل الذريع بفعل وعي وصمود قيادة المؤتمر الشعبي العام وكل منتسبيه ومناصريه وكل اليمنيين الاحرار وايمانهم بقضيتهم العادلة وتمسكهم بحقهم في امتلاك قرارهم المستقل .



كما اننا على ثقة بأن مثل هذه هذه المناسبة وأمثالها من المناسبات الوطنية والدينية ستكون منطلقاً لمزيد من الصمود والوحدة وحماية وطننا وامنه واستقراره ودحر المحتلين من كل شبر فيه ومواجهة دول تحالف العدوان بقيادة السعودية بمزيد من التضحيات حتى تحقيق النصر لينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار والسكينة العامة والرخاء والتنمية والسؤدد..



خالص تمنياتنا لقيادتكم بالتوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة العطاء والنضال الوطني للمؤتمر والدفاع عن وحدة الوطن ومكاسبه وسيادته واستقلاله



اخوكم/

د. قاسم محمد لبوزة

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

