المؤتمرنت -

6 شهداء وجرحى بنيران المرتزقة بالضالع

استشهد ثلاثة مواطنين وجرح ثلاثة آخرين بنيران مرتزقة العدوان السعودي في محافظة الضالع، وواصل الغزاة والمرتزقة خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر أمني استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بجروح نتيجة صاروخ موجه أطلقه المرتزقة على سيارتهم في أطراف مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.



واستشهدت مواطنتان وأصيبت طفلة جراء قصف مرتزقة العدوان على منزل مواطن بقرية عويش في مديرية قعطبة.



وأوضح المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا مطار الحديدة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، واستهدفوا بقصف مدفعي وتمشيط مكثف تجاه حارة الضبياني وسيتي ماكس وجولة موبايل ومدينة الشباب بشارع الـ 90 وفندق الإتحاد وأماكن سكنية أخرى في شارع الخمسين بمدينة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان أطلقوا النار بمختلف الرشاشات وقصفوا بثماني قذائف هاون على مديرية الدريهمي المحاصرة، كما قصفوا بسبعة صواريخ كاتيوشا وبالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قريتي محل الشيخ والزعفران في منطقة كيلو 16.



وذكر المصدر أن قصفاً للمرتزقة بالمدفعية وبالرشاشات المختلفة استهدف مناطق متفرقة بأطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، وأطلقت قوى العدوان خمس قذائف مدفعية على قرية مغاري في مديرية حيس.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان السعودي حلق بكثافة في سماء مديرية اللحية.





