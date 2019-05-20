المؤتمرنت -

انتصارات للجيش واللجان بمختلف الجبهات



حقق الجيش واللجان الشعبية انتصارات في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن ضد قوى العدوان السعودي ومرتزقته خلال ال24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية إغارة للجيش واللجان الشعبية على مواقع مرتزقة العدو السعودي قبالة منفذ علب بعسير استمرت ثلاث ساعات وأسفرت عن مصرع عدد منهم وتدمير طقم عسكري يحمل رشاش عيار 23



وتمت السيطرة على عدد من المواقع للمرتزقة خلال عملية هجومية غرب مجازة, في حين دكت المدفعية تجمعات للمرتزقة في موقع وعوع وشرق رقابة عليب ومعسكر أحد في جبهة مجازة .



و استهدفت عملية إغارة مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب ونتج عنها مصرع عدد منهم , فيما تم تفجير آلية عسكرية للمرتزقة وتدمير آلية تحمل رشاش عيار 23 قبالة المنفذ .



وفي القطاع ذاته أطلقت القوة الصاروخية صاروخين من نوع زلزال1 على تجمعات للجيش السعودي في الربوعة وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، وتم إعطاب ثلاثة أطقم للمرتزقة بقصف مدفعي بالمنطقة نفسها .



وفي عسير كذلك أفشل الجيش اللجان الشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في الربوعة ونتج عنها تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد .



وأوضح المصدر أنه تم كسر زحف واسع للجيش السعودي ومرتزقته في الصوح بنجران استمر أكثر من 18 ساعة بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي والتجسسي و عدة ألوية وأسفر عن مقتل وجرح أعداد كبيرة منهم .



واستهدفت المدفعية تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في موقع الحماد , وتم اعطاب أربعة أطقم وآلية عسكرية ومصرع وإصابة من كانوا على متنهن بقصف مدفعي شرق الدود بجيزان .



وأشار المصدر إلى أن عملية هجومية واسعة من ثلاثة مسارات استهدفت مواقع المرتزقة شرق حيران بمحافظة حجة وانتهت بتطهير عدد من المواقع والتباب ومقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة بينهم قيادات ابرزهم قائد كتيبة و تم أسر آخرين



وأكد المصدر تطهير أكثر من 70 بالمائة من مدينة قعطبة بمحافظة الضالع في عملية هجومية واسعة بالتعاون مع المواطنين وأسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 213 مرتزقاً وتدمير وإحراق عشرات الآليات والمدرعات .



ولفت المصدر إلى أن العملية نفذت من مسارين بدأ بالوصول إلى قلب المدينة وتطهير عدد من القرى المجاورة انتهاء بتطهير جبل صامح ونقطة بتار والخزان والريبي والسيطرة عليها بالكامل .



وفي قعطبة ايضا تم كسر زحف على مواقع الجيش واللجان استمر ست ساعات مسنوداً بالطيران تم خلاله احراق دبابتين بي ام بي وثلاث آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم , وتم تدمير دبابة وإحراق أخرى ومصرع قيادي كان على متنها.



وأفاد المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية اغارة على مواقع المرتزقة في جبهة الشقب بمحافظة تعز .

