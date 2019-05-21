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مؤتمر إب يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة

بـعــث المهنـدس/ عقيـل حـزام فـاضـل - عضو اللجنة الدائمة - رئـيس فـرع المؤتمـر الشعبي العام بمحافظـة إب ، بـرقيـــة تهنئــــة الـى الاخ المنـاضـل الشيــخ/ صـادق بـن اميـن ابو راس - رئــيس المـؤتمــــــر الشعبي العام ، هنئـــةُ فيهـا بمنـاسبـــــة حلـــول العيــــد الوطنـي الـــ( 29 ) لإعـــادة تحقيـق الوحـــــــــدة اليمنيــة المبـاركـة التــي تحققت فــي الـــ( 22 ) مـــن مـايـــــو 1990 م علــى يــــد مــوحـــد اليمـــن وباني نهضتها الحديثة الشهـيــــد الـقــائــــد الــزعيــــم/ علـــي عبـــــــدالله صــالــح - رئــيس الجمهــوريــة الاسبـــق - رئــيس المـؤتمـــــر الشعبــي الـعــام ( رحمـه الله وطيب ثراه ) * ،،



نـص التهنئـة ..



* الأخ العزيز الشيـخ/ صـادق بن امين ابـو راس - رئــيس المؤتمــر الشعبــي الـعــام المحترم* ..



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة



* يســـرنــي بأسمــي شخصيــاً ونيابةً عن اخواني أعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب وكـافــة القيادات والهيئات والتكوينات التنظيميـة للـمـؤتمـــر الشعبــــي العــام بالمحـافظـــــة* ••



* أن نـتـقـدم إلـيــكم بـأسـمـىٰ آيـات التهـانـــي وأصـــدق التبـريكــــات*..



* {{ بمـنـاســبـة حلــول العيــــــد الوطنــــــي الــ( 29 ) لإعـــادة تحقيــق الوحــــدة اليمنيــة المبــاركــة فــي الــ( 22 ) مـن مـايــو 1990 م المجيــــــــد }}* ..



* سـائلاً من الله عـز وجـل : أن يعيــد هـذة المناسبـة الوطنيـة العظيمة علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة والعافية وعلى وطننا الحبيب وشعبنا اليمني العظيم وتنظيمنا الرائد باليُمّن والخير والبركات ، وقـد تحقق كل مانصبـوا الية من نصر وعزة وتمكين وحياة حرة وكريمة وأمن وأمان وإستقرار وسلام ووئام وتقدم وتطور وإزدهـار*..



{🌹وكــل عـــام وأنتـــم والـيمـــن بـألــف خيـــر وعـافيـــة 🌹}..



اخــــوكـم/

م/ عـقـيل حـزام فـاضـل

رئـيس فـرع المؤتمر الشعبي الـعـــام بمحافظـــة إب .

