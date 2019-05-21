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المؤتمر نت - الخدمة المدنية: غدا الأربعاء إجازة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية

الخدمة : غدا الأربعاء إجازة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية
الثلاثاء, 21-مايو-2019
المؤتمرنت -
الخدمة : غدا الأربعاء إجازة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن غدا الأربعاء إجازة رسمية لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو وذلك استنادا إلى القانون رقم (2) لسنة 2000المادة (3) الفقرة (4) بشأن الإجازات والعطل الرسمية.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام والمؤسسات التابعة لهما أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة ورئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بمزيد من النماء والتقدم والرخاء والازدهار.








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