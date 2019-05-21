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المؤتمر نت - تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة

تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
الثلاثاء, 21-مايو-2019
المؤتمرنت -
تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع العدو السعودي ومرتزقته وتم قصف تجمعاتهم بقصف مدفعي وصاروخي ما أدى إلى تكبيدهم خسائر في العديد والعتاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفاً لمرتزقة الجيش السعودي في البقع بقطاع نجران استمر سبع ساعات وأسفر عن مصرع وجرح العشرات في صفوفهم.

وأشار المصدر إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين بقصف مدفعي في مركز المقرن العسكري بقطاع جيزان، فيما تم تدمير آلية عسكرية تحمل معدل23 بصاروخ موجه غربي مجازة ومصرع من كان على متنها، وقنص مرتزقين أثنين قبالة منفذ علب.

وذكر المصدر أنه تم تطهير مواقع جديدة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع بعملية هجومية مباغتة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم قيادات، لآفتاً إلى انه تم تدمير وإحراق خمس مدرعات ودبابة وثلاث آليات للمرتزقة في الجبهة ذاتها.

وحسب المصدر تم تدمير مدرعة لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الحول بنهم.








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