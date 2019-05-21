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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من قيادات واعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت بمناسبة حلول العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى

مؤتمر المحويت يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
الثلاثاء, 21-مايو-2019
المؤتمرنت -
مؤتمر المحويت يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من قيادات واعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة المحويت بمناسبة حلول العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م،

وفي البرقية عبرت قيادات فرع المؤتمر بمحافظة المحويت عن اصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية، التي كان للمؤتمر الشعبي العام شرف السبق لتحقيقها بمعية الحزب الاشتراكي اليمني ومختلف القوى الوطنية حينها .

وجاء في البرقية الممهورة بتوقيع الشيخ محمد ابو علىي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت " سـائلاً من الله عـز وجـل : أن يعيــد هـذه المناسبـة الوطنيـة العظيمة علينا وعليكم بالخير والصحة والسعادة والعافية وعلى وطننا الحبيب وشعبنا اليمني العظيم وتنظيمنا الرائد باليُمّن والخير والبركات ، وقـد تحقق كل مانصبـو اليه من نصر وعزة وتمكين وحياة حرة وكريمة وأمن وأمان وإستقرار وسلام ووئام وتقدم وتطور وإزدهـار".








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