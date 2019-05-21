المؤتمرنت -

امين عام المؤتمر يواسي آل القزحي

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة بوفاة الحاج عبده حسن القزحي والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى العميد عبد السلام القزحي، ومحمد وعبد الرحمن ومجاهد حسن القزحي، وإخوانهم وكافة آل القزحي، بمحافظة المحويت، عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



" انا لله وانا اليه راجعون"

