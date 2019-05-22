المؤتمرنت -

رئيس مؤتمر الضالع : قبل الوحدة كان الابداع متهم والعقل مكبول

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من قيادات وأعضاء فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية ،



وفي البرقية اشار رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع، الاستاذ احمد عبادي المعكر، إلى عدد من ثمار ومكاسب اعادة تحقيق الوحدة اليمنية، مثل الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والصحافة،



(المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص البرقية :



بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ / الشيخ صادق امين ابو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

يسرني ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الضالع ان نرفع اليكم اسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى 29 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22/ مايو/ 1990م



هذا الحدث العظيم الذي ناضل من اجل تحقيقه اليمنيون وكان من اهداف الثورة اليمنية تحقيق الوحدة اليمنية، واصبحت في 22/ مايو/ 90 م ثمرة من ثمار الثورة اليمنية، ومن ثمار الوحدة اليمنية الديمقراطية وحرية التعبير والصحافة،



وجميعنا يعلم انه ما قبل الوحدة المباركة كان الابداع متهم، والكلمة محسوبة والعقل مكبول،

وهانحن اليوم تأتي هذه المناسبة العظيمة وبلادنا تنزف دماً، ولا نعلم لماذا ومن هو المستفيد ؟ فهل يوجد من يقول لا للحرب لا لنزيف الدم لا لتدمير ما تبقى من منجزات الجمهورية والوحدة ؟

مرة اخرى اهنئكم واهني الاخوة نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام

وكل عام وانتم بخير



اخوكم /

احمد عبادي المعكر

عضو اللجنة العامة

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام

محافظة الضالع

