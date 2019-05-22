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المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية،

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بالعيد الوطني الـ(29)
الأربعاء, 22-مايو-2019
المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بالعيد الوطني الـ(29)
تلقى الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام عددا من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين للجمهورية اليمنية، وذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م،

حيث تلقى برقية تهنئة من رئيس وأعضاء قيادة المؤتمر بمحافظة صنعاء وفروع المديريات والدوائر وأعضاء اللجنة الدائمة وكافة اعضاء المؤتمر وانصاره،

واشارت البرقية إلى تحقيق كل احلام الشعب اليمني في 22 مايو 1990م، باعادة تحقيق الوحدة اليمنية، ترجمه لأهداف الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وحيث تحقق للوطن الكثير من المنجزات التنموية والدستورية والديمقراطية وحرية الصحافة والتعددية السياسية ومشاركة المرأة .

ولفتت البرقية إلى الاوضاع المأساوية التي يمر بها الوطن ومحاولات استهداف الوحدة اليمنية ، مؤكدة انها راسخة رسوخ الجبال وستتحطم كل المؤامرات التي تستهدفها .

كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة مماثلة بالعيد الوطني التاسع والعشرين لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية من الدكتور جمال الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة، عبر خلالها عن تهانيه ، باسمه ونيابة عن كافة الأطر والتكوينات التنظيمية القيادية والقاعدية لفرع المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة صنعاء بمناسبة العيد الوطني التاسع والعشرين لقيام الجمهورية اليمنية .








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