المؤتمرنت -

تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين وسائقي المركبات في المناطق الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية من التدني في مدى الرؤية الأفقية خلال الـ24 ساعة القادمة.



وتوقع المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم استمرار هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة الشدة المصحوبة بالعواصف الرعدية على المحافظات الجبلية من صعده شمالاً وحتى لحج جنوباً وأجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع ,أبين، البيضاء، شبوة، مارب,الجوف وحضرموت.



وذكر المركز أن الأمطار قد تشمل السواحل الجنوبية والغربية والمناطق المحاذية لها خلال فترتي الظهيرة والمساء، مع استمرار هطولها على صحراء محافظات الجوف، مأرب وأجزاء من محافظة حضرموت وخاصة منطقة العبر خلال ساعات الصباح.



وبين المركز أن سحباً ركامية ممطرة تنشط مع ساعات الصباح الأولى على محافظة الحديدة .



ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى أخذ الحيطة من الأمطار المصحوبة بالعواصف الرعدية وتدفق السيول ,محذراً من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار .

