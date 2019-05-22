الأربعاء, 22-مايو-2019 الساعة: 09:27 م - آخر تحديث: 09:13 م (13: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - ورغم إدراكنا لهذه الحقيقة إلا إننا سنواصل عملنا في اتجاه الحفاظ على الوحدة اليمنية تنفيذاً لمبادئ ومفاهيم المؤتمر وقيادته الحكيمة ممثلة بشخصكم الكريم وبقائده المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله

جابر مهنئاً أبو راس : الوحدة أهم المنجزات في تاريخ اليمن المعاصر

المؤتمرنت -
جابر مهنئاً أبو راس : الوحدة أهم المنجزات في تاريخ اليمن المعاصر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس برقية تهنئة من الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، الشيخ / جابر عبدالله الوهباني، بمناسبة حلول العيد الوطني الـ(29) للجمهورية اليمنية، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها:



الأخ الشيخ / صادق بن أمين أبو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم

تحية طيبة .. وبعد ،،،

يطيب لي أن اتقدم إليكم باسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة الذكرى الـ29 لإعادة تحقيق الوحدة وإقامة الجمهورية اليمنية في الـ 22 من مايو 1990م
كل عام وانتم والوطن بالف خير ..

إن الوحدة اليمنية تمثل بالنسبة لنا نحن في المؤتمر الشعبي وكل الوحدويين الشرفاء من أبناء الوطن انتصارا حقيقيا لليمن واليمنيين وتتويجا لنضالات شعبنا منذ تحقيق ثورته اليمنية المباركة "26 سبتمبر و 14 أكتوبر" المجيدتين .. وهي المنجز الأهم في تاريخ اليمن المعاصر الذي تمكن المؤتمر الشعبي العام بقيادة الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ومعه قيادة الحزب الإشتراكي من تحقيقها في ظل ظروف عربية صعبة ولتمثل بذلك اروع منجز لا يخص اليمن فحسب وانما الدول العربية قاطبة ..

إن الوحدة اليمنية اليوم وبعد 29 عاما من تحقيقها تواجه اعتى عدوان غاشم وللعام الخامس على التوالي وما يهدف إليه من تفتيت للوطن وإعادته مقسما ومجزءاً ليس الى شطرين كما كان سابقا وانما إلى كنتونات ودويلات صغيرة تظل في حالة صراع وشتات خدمة لمصالحها ومصالح سادتها من الدول الغربية التي تحركها وتوجهها كيفما تشاء ووقت ما تشاء ..

ورغم إدراكنا لهذه الحقيقة إلا إننا سنواصل عملنا في اتجاه الحفاظ على الوحدة اليمنية تنفيذاً لمبادئ ومفاهيم المؤتمر وقيادته الحكيمة ممثلة بشخصكم الكريم وبقائده المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله ..

اجدد التهنئة لكم بهذه المناسبة الوطنية العظيمة متمنين من الله العلي القدير أن يوفقكم لخدمة المؤتمر وحمايته والحفاظ عليه من كل المساعي الهادفة الى شقه وتفتيته والتي ستبوء بالفشل لا محالة.. ودمتم بالف خير ..

وتقبلوا فائق التقدير والامتنان

أخوكم /
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني
الأمين العام المساعد للمؤتمر








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بالعيد الوطني الـ(29)
أخبار: المعكر: قبل الوحدة كان الابداع متهم
أخبار: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
أخبار: سياسيون وأكاديميون: الوحدة مصانة بوعي شعبنا بالجنوب والشمال
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل القزحي
أخبار: مؤتمر المحويت يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
عربي ودولي: قتل 11 شخصًا بهجوم شمال شرق الهند
أخبار: اغتنام آليات وأطقم بعمليات نوعية بالضالع
أخبار: شرف يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي
أخبار: الديني: الوحدة هي الانجاز الذي تحقق لليمنيين
أخبار: شهداء وجرحى بحجة والحديدة بغارات للعدوان
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال المذحجي
أخبار: الخارجية تنفي استهداف الأماكن المقدسة
أخبار: قصف على تجمعات الجيش السعودي بجيزان
أخبار: الخدمة المدنية تعلن غدا الاربعاء إجازة
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: مؤتمر إب يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة
أخبار: لبوزة يهني رئيس المؤتمر بعيد الوحدة اليمنية
أخبار: الوحدة .. وجود ومصير
اقتصاد: استقرار اسعار الذهب
قضايا وآراء: الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
قضايا وآراء: الوحدة‮ ‬اليمنية
قضايا وآراء: الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019