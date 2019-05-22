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المؤتمر نت - نظم المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة حفلا خطابيا عصر الاربعاء احتفاء بالعيد الوطني التاسع والعشرون لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية بحضور

شاهد بالفيديو .. بدء احتفال مؤتمر العاصمة بالعيد الوطني الـ(29)

المؤتمرنت -
شاهد بالفيديو .. بدء احتفال مؤتمر العاصمة بالعيد الوطني الـ(29)
نظم المؤتمر الشعبي العام بامانة العاصمة حفلا خطابيا عصر الاربعاء احتفاء بالعيد الوطني التاسع والعشرون لقيام الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية بحضور كلا من الشيخ يحيى الراعي النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام رئيس مجلس النواب والدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر والاستاذ غازي احمد علي الامين العام للمؤتمر الشعبي العام والاستاذ نجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والشيخ جابر عبدالله غالب الامين العام المساعد والاستاذة فاطمة الخطري الامين العام المساعد والاستاذ عبدالعزيز بن حبتور عضو اللجنة العامة رئيس حكومة الانقاذ والاستاذ محمد العيدروس عضو اللجنة العامة رئيس مجلس الشورى واعضاء الهيئات النيابية والتنفيذية والشوروية وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالامانة العامة وامانة العاصمة.









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