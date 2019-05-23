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المؤتمر نت - أن قيام الجمهورية اليمنية.. وإعادة تحقيق الوحدة مثلا ميلاداً جديداً لكل اليمنيين التواقين للحرية والديمقراطية والتنمية والتطوّر، وتتويجاً للنضالات الطويلة التي خاضها شعبنا اليمني الواحد، والحركة الوطنية اليمنية،

هيئة المؤتمر الوزارية تهنئ ابو راس بالعيد الوطني

المؤتمرنت -
هيئة المؤتمر الوزارية تهنئ ابو راس بالعيد الوطني
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من رئيس واعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصها :


الأخ الشيخ صادق بن أمين ابوراس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

وشعبنا اليمني الأبي يحتفل بالذكرى 29 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية الخالدة يسعدنا بالهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه أن نرفع إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الغالية في وقت يتعرض فيه شعبنا ووطننا للعام الخامس على التوالي لاعتى عدوان بربري غاشم تشنه السعودية وتحالفها وأدى الى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمر البنية التحتية وكل مقدرات الشعب اليمني، وفرض حصاراً جائراً تسبب في كارثة إنسانية وصحية واقتصادية.
الاخ رئيس المؤتمر

أن قيام الجمهورية اليمنية.. وإعادة تحقيق الوحدة مثلا ميلاداً جديداً لكل اليمنيين التواقين للحرية والديمقراطية والتنمية والتطوّر، وتتويجاً للنضالات الطويلة التي خاضها شعبنا اليمني الواحد، والحركة الوطنية اليمنية، من أجل الوصول إلى تحقيق هذا المنجز التاريخي.. والهدف الإستراتيجي السامي للثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وقُدمت من أجله قوافل الشهداء وأنهار من دماء الجرحى والمناضلين، وهو الهدف الذي ناضل وعمل من أجل تحقيقه بالطرق السلمية والديمقراطية الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمه الله ومعه الشرفاء الوحدويون الصادقون من قيادات المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني. وهو ما يدعونا في هذه المناسبة الوطنية العظيمة إلى دعوة كل القوى الوطنية للتعامل المسئول مع دعواتكم الصادقة لتعزيز الوحدة الوطنية وتجسيدها بالأعمال لا بالأقوال وبما يسهم في تحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان .
الأخ رئيس المؤتمر

اننا ونحن نكرر لكم التهنئة بالذكرى ال 29 لأعادة تحقيق الوحدة اليمنية ، لنجدد العهد لله وللوطن ولتنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام، الوقوف خلف قيادتكم الحكيمة لما فيه المصلحة التنظيمية والوطنية .
وثقتنا بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل بقيادتكم في مثل هذه الظروف الصعبة متصدراً للعمل الوطني ومنحازاً لقضايا الوطن وهموم أبنائه في مختلف الظروف.

حفظكم الله بعين رعايته وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وانتم بخير.,,,

رئيس واعضاء الهيئة الوزارية للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه








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