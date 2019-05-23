المؤتمرنت -

الفعاليات المؤتمرية تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية

تلقي الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، وذلك من قبل رؤساء وقيادات فروع المؤتمر الشعبي بالمحافظات والجامعات واعضاء الكتل النيابية والوزارية والشوروية واعضاء اللجنة العامة وقيادات فروع القطاعات النسوية والشبابية في عموم المحافظات .



واجمعت الفعاليات المؤتمرية في برقياتها على ان ال 22 من مايو 1990م، يوم ميلاد الجمهورية اليمنية واعادة تحقيق الوحدة اليمنية، يمثل واحدة من اعظم الانجازات والمكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا تتويجا لنضالاته في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان ، مؤكدة في الوقت ذاته بأنها ستضل تنتصر للوحدة اليمنية في مواجهة كافة سيناريوهات التأمر التي تستهدف انجاز الوحدة واعادة اليمن الى ماقبل ال22 من مايو 90م .





وباركت الفعاليات المؤتمرية الخط الوحدوي لقيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ، وماتبديه من تفاعل وحماس وطني عظيم مع انجاز الوحدة، معتبرة ذلك تجسيدا لمبادئ وثوابت وبرامج وادبيات المؤتمر الشعبي العام، والذي حمل على عاتقه وشركائه في الحياة السياسية تحقيق احلام وطموحات الشعب اليمني والانتصار للارادة الشعبية والجماهيرية عبر مختلف المنعطفات التاريخية.



واكدت البرقيات ان العدوان الغاشم الذي تواجهه بلادنا منذ خمس اعوام والذي بات يستهدف كل مظاهر الحياة اليمنية وانجازات وطننا لن يحقق اهدافه ومأربه وبأن الوحدة ستضل قوية وعصية على كل المؤامرات.

