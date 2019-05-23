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المؤتمر نت - القطاع النسائي بالمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد الوحدة

القطاع النسائي بالمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد الوحدة

المؤتمرنت -
القطاع النسائي بالمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد الوحدة
تلقي الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من القطاع النسائي للمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.

وجاء في البرقية:

الشيخ الفاضل /صادق أمين أبو راس المحترم
تهنئة بالعيد 29 لتأسيس الوحدة اليمنية المباركة

يسعد القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام بمناسبة الاحتفال بالعيد 29 لتأسيس الوحدة اليمنية المباركة أن ينتهز هذا المنجز التاريخي العظيم ويبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بهذه المناسبة الكريمة، داعيا الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى اليمن وشعبه بكل الخير والبركات".

ان القطاع النسائي وهو يهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام وجميع قيادات وأعضاء اللجنه العامه والدائمة وأعضاء الصامدون بهذه المناسبة العظيمة التي تحل علينا ونحن في أيام شهر رمضان الكريم يؤكدون أن اليمن ستظل بعطائها وتضحياتها وتأسيها للمناضلين والشهداء الذين بذلوا دمائهم وأرواحهم في سبيل أن يحيا اليمن الغالي الموحد.

اننا سنضل مستعدون للبذل والفداء من أجل أن تظل اليمن موحده قوية شامخة قادرة على الوفاء بالمسؤوليات العظيمة التي كلفها به شعبها في حماية الوطن والدفاع عن سلامة أراضيه وأمن شعبه واستقراره. ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما فيه خير اليمن وقيادة حزب المؤتمر الشعبي العام الرائد ، وكل عام وأنتم وكل قيادات المؤتمر الشعبي العام وكافة أعضائه على امتداد الوطن صامدين شامخين.

كما نسأل الله العلي القدير أن تعود هذه المناسبة الوطنية الغالية وقد تحققت لشعبنا اليمني العظيم النصر وحقق تطلعاته في التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي وترسخت دعائم الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الحبيب .

عاش الوطن عزيزا
ولا نامت أعين الجبناء,
القطاع النسائي بالمؤتمر الشعبي العام
فاطمه الخطري
تهاني الاشموري
زعفران المهنا
وكافة القطاع النسائي بفروعه ومراكزه بجميع محافظات الجمهورية








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