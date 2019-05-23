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مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م فيما يلي نصها :



تهني قيادة وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى الشيخ صادق بن أمين ابورأس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ٢٢ من مايو ١٩٩٠ عيد الوحدة اليمنية الذي تحقق فيه طموح الشعب اليمني العظيم وناضل من أجله كل الأحرار والمناضلين لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين في تحقيق هذا المكسب التاريخي العظيم و ناضل من أجله كل الشهداء الثورة اليمنية العظيمة في سبيل بناء النظام الجمهورية وتحقيق العدالة والمساواة من أجل الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية للقوى الوطنية للجمهورية اليمنية التي نالت كل التأييد الدولي والإقليمي والعالمي في تحقيق هذا المنجز العظيم من الرجل العظيم القائد الشجاع الفذ الرئيس الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية اليمنية الأسبق محقق الوحدة اليمنية وباني نهضة اليمن الحديث وأرسى دعائم الأمن والاستقرار وبنى نظام التعددية السياسية في البلاد وخلق علاقات دبلوماسية بين الأمم والشعوب العالم.



واليوم ونحن ننعم بهذا المنجز العظيم رغم المؤامرات التي تحاك بالوطن من وقت الآخر ولكن بإرادة الشعب اليمني أفشل كل المخططات التامرية على هذا الوطن واليوم يمر الوطن بأصعب المراحل في تاريخه العريق من المؤامرات من الداخل والخارج بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي من قبل المرتزقة والخونه الذين باعوا أنفسهم وضميرهم للشيطان من أجل تمرير مشاريعهم التآمرية علي وحدة الوطن أرضاً وإنسانا وتدمير مقدارت الوطن وقتل الأبرياء من النساء والأطفال بدم بارد وبدون مبرر واحتلال الوطن من قوى العدوان المتحالف علي الوطن دون وجهه حق .



فنقول اليوم ونحتفل بهذه المناسبة العظيمة على كل يمني وطني شريف بأن الوطن وباذن الله سبحانه سينتصر بإرادته الوطنية من قبل شعبه العظيم الجبار.

والله ولي التوفيق ..

أخوكم سعيد مسعود عوض الجريري

رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظه سقطري الباسلة

