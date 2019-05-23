الخميس, 23-مايو-2019 الساعة: 09:45 م - آخر تحديث: 09:09 م (09: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة

مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة

المؤتمرنت -
مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس برقية تهنئة من قيادات وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م فيما يلي نصها :

تهني قيادة وقواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى الشيخ صادق بن أمين ابورأس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد ٢٢ من مايو ١٩٩٠ عيد الوحدة اليمنية الذي تحقق فيه طموح الشعب اليمني العظيم وناضل من أجله كل الأحرار والمناضلين لثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين في تحقيق هذا المكسب التاريخي العظيم و ناضل من أجله كل الشهداء الثورة اليمنية العظيمة في سبيل بناء النظام الجمهورية وتحقيق العدالة والمساواة من أجل الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية للقوى الوطنية للجمهورية اليمنية التي نالت كل التأييد الدولي والإقليمي والعالمي في تحقيق هذا المنجز العظيم من الرجل العظيم القائد الشجاع الفذ الرئيس الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله رئيس المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية اليمنية الأسبق محقق الوحدة اليمنية وباني نهضة اليمن الحديث وأرسى دعائم الأمن والاستقرار وبنى نظام التعددية السياسية في البلاد وخلق علاقات دبلوماسية بين الأمم والشعوب العالم.

واليوم ونحن ننعم بهذا المنجز العظيم رغم المؤامرات التي تحاك بالوطن من وقت الآخر ولكن بإرادة الشعب اليمني أفشل كل المخططات التامرية على هذا الوطن واليوم يمر الوطن بأصعب المراحل في تاريخه العريق من المؤامرات من الداخل والخارج بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي من قبل المرتزقة والخونه الذين باعوا أنفسهم وضميرهم للشيطان من أجل تمرير مشاريعهم التآمرية علي وحدة الوطن أرضاً وإنسانا وتدمير مقدارت الوطن وقتل الأبرياء من النساء والأطفال بدم بارد وبدون مبرر واحتلال الوطن من قوى العدوان المتحالف علي الوطن دون وجهه حق .

فنقول اليوم ونحتفل بهذه المناسبة العظيمة على كل يمني وطني شريف بأن الوطن وباذن الله سبحانه سينتصر بإرادته الوطنية من قبل شعبه العظيم الجبار.
والله ولي التوفيق ..
أخوكم سعيد مسعود عوض الجريري
رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظه سقطري الباسلة








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: توقعات جديدة من المركز الوطني للارصاد
أخبار: سلاح الجو يشن هجوماً ثالثاً على مطار نجران
أخبار: أبو راس يعزي الاعلامي سعد بوفاة شقيقته
أخبار: في حفل اقامه المؤتمر.. بن حبتور : الوحدة اعظم منجزات اليمنيين وينبغي التمسك بها
فيديو المؤتمرنت: بدء احتفال مؤتمر العاصمة بعيد الوحدة الـ(29)
أخبار: بدء احتفال مؤتمر العاصمة بعيد الوحدة الـ(29)
أخبار: جابر مهنئاً أبو راس: الوحدة أهم المنجزات
أخبار: سلاح الجو يشن هجوماً على مطار نجران
أخبار: كسر زحف واسع للمرتزقة في الشبكة بنجران
أخبار: كسر زحف للمرتزقة بجبهة الظهرة بالجوف
أخبار: تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بالعيد الوطني الـ(29)
أخبار: المعكر: قبل الوحدة كان الابداع متهم
أخبار: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
أخبار: سياسيون وأكاديميون: الوحدة مصانة بوعي شعبنا بالجنوب والشمال
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل القزحي
أخبار: مؤتمر المحويت يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
عربي ودولي: قتل 11 شخصًا بهجوم شمال شرق الهند
أخبار: اغتنام آليات وأطقم بعمليات نوعية بالضالع
أخبار: شرف يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي
أخبار: الديني: الوحدة هي الانجاز الذي تحقق لليمنيين
أخبار: شهداء وجرحى بحجة والحديدة بغارات للعدوان
أخبار: تكبيد العدو السعودي ومرتزقته خسائر فادحة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال المذحجي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019