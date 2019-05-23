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المؤتمر نت - استمرار مرتزقة العدوان في خرق اتفاق الحديدة

استمرار مرتزقة العدوان في خرق اتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
استمرار مرتزقة العدوان في خرق اتفاق الحديدة
استمر الغزاة والمرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهداف المناطق الحدودية بالقصف الصاروخي والمدفعي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مصدر أمني أن قوى العدوان قصفت بالعيارات المختلفة الأحياء السكنية من شارع الخمسين وشارع صنعاء والمطار، واستهدفت بالصواريخ الموجهة وقذائف المدفعية منازل المواطنين في حي 7يوليو السكني بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت مطار الحديدة بأكثر من 15 قذيفة مدفعية ، كما استهدف الغزاة والمرتزقة بـ15 قذيفة منطقة الفازة في مديرية التحيتا.

وأوضح المصدر أن المرتزقة قصفوا بالعيارات الرشاشة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16 ، وقصفت قوى العدوان بـ 11 قذيفة مدفعية قريتي الكوعي والخباتية بمديرية الدريهمي .

وأفاد المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي غمر وشدا الحدوديتين في محافظة صعدة.








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