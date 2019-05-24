الجمعة, 24-مايو-2019 الساعة: 02:17 ص - آخر تحديث: 01:48 ص (48: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية

شباب وطلاب المؤتمر يهنئون أبو راس بالعيد الوطني

المؤتمرنت -
شباب وطلاب المؤتمر يهنئون أبو راس بالعيد الوطني
تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية ، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م،

وعبرت برقية قطاع الشباب والطلاب عن خالص تهانيها ومباركتها لقيادة المؤتمر والى كافة الفعاليات المؤتمرية وللحركة الشبابية والطلابية اليمنية والى كافة جماهير شعبنا، وعن اعتزاز شباب وطلاب المؤتمر بكل بما توليه قيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق بن امين ابو راس من اهتمام كبير بالانجاز الوحدوي لشعبنا عبر مختلف المناسبات، والموقف القوي والثابت والمبدئي للمؤتمر ازاء الوحدة

كما اكدت البرقية ان شباب وطلاب المؤتمر لن يألوا جهدا في سبيل ترجمة توجهات المؤتمر الوحدوية واشاعة روح التآزر والتلاحم ومفاهيم التعددية والتعايش والتنوع والحوار كوسيلة حضارية لتجاوز التحديات وحماية الثوابت الوطنية،

واكد شباب وطلاب المؤتمر انهم لن يكونوا الا فاعلين في اطار الحركة الشبابية اليمنية ومساهمين بأيجابية في خدمة وطنهم وتنظيمهم الرائد الذي جبل على تحمل مسئولياتهم الوطنية وتحقيق الانجازات التاريخية لوطننا وفي مقدمتها الوحدة اليمنية اعظم انجازات شعبنا في تاريخه المعاصر .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: استمرار المرتزقة في خرق اتفاق الحديدة
أخبار: هجوم واستهداف تعزيزات للمرتزقة بتعز
أخبار: توقعات جديدة من المركز الوطني للارصاد
أخبار: سلاح الجو يشن هجوماً ثالثاً على مطار نجران
أخبار: أبو راس يعزي الاعلامي سعد بوفاة شقيقته
أخبار: في حفل اقامه المؤتمر.. بن حبتور : الوحدة اعظم منجزات اليمنيين وينبغي التمسك بها
فيديو المؤتمرنت: بدء احتفال مؤتمر العاصمة بعيد الوحدة الـ(29)
أخبار: بدء احتفال مؤتمر العاصمة بعيد الوحدة الـ(29)
أخبار: جابر مهنئاً أبو راس: الوحدة أهم المنجزات
أخبار: سلاح الجو يشن هجوماً على مطار نجران
أخبار: كسر زحف واسع للمرتزقة في الشبكة بنجران
أخبار: كسر زحف للمرتزقة بجبهة الظهرة بالجوف
أخبار: تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بالعيد الوطني الـ(29)
أخبار: المعكر: قبل الوحدة كان الابداع متهم
أخبار: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
أخبار: سياسيون وأكاديميون: الوحدة مصانة بوعي شعبنا بالجنوب والشمال
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل القزحي
أخبار: مؤتمر المحويت يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
قضايا وآراء: الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
عربي ودولي: قتل 11 شخصًا بهجوم شمال شرق الهند
أخبار: اغتنام آليات وأطقم بعمليات نوعية بالضالع
أخبار: شرف يلتقي ممثل برنامج الأغذية العالمي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019