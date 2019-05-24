المؤتمرنت -

شباب وطلاب المؤتمر يهنئون أبو راس بالعيد الوطني

تلقى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من دائرة الشباب والطلاب بالمؤتمر الشعبي العام بمناسبة العيد الوطني الـ29 للجمهورية اليمنية ، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م،



وعبرت برقية قطاع الشباب والطلاب عن خالص تهانيها ومباركتها لقيادة المؤتمر والى كافة الفعاليات المؤتمرية وللحركة الشبابية والطلابية اليمنية والى كافة جماهير شعبنا، وعن اعتزاز شباب وطلاب المؤتمر بكل بما توليه قيادة المؤتمر برئاسة الشيخ صادق بن امين ابو راس من اهتمام كبير بالانجاز الوحدوي لشعبنا عبر مختلف المناسبات، والموقف القوي والثابت والمبدئي للمؤتمر ازاء الوحدة



كما اكدت البرقية ان شباب وطلاب المؤتمر لن يألوا جهدا في سبيل ترجمة توجهات المؤتمر الوحدوية واشاعة روح التآزر والتلاحم ومفاهيم التعددية والتعايش والتنوع والحوار كوسيلة حضارية لتجاوز التحديات وحماية الثوابت الوطنية،



واكد شباب وطلاب المؤتمر انهم لن يكونوا الا فاعلين في اطار الحركة الشبابية اليمنية ومساهمين بأيجابية في خدمة وطنهم وتنظيمهم الرائد الذي جبل على تحمل مسئولياتهم الوطنية وتحقيق الانجازات التاريخية لوطننا وفي مقدمتها الوحدة اليمنية اعظم انجازات شعبنا في تاريخه المعاصر .

