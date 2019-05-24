المؤتمرنت -

لبوزه يواسي القيادي المؤتمري العلواني بوفاة والده

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة لنائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار في وفاة والده جاء فيها :



بسم الله الرحمن الرحيم



قال تعالى:

(( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ))

صدق الله العظيم



الأخ /محمد أحمد العلواني

نائب رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار عضو اللجنة الدائمة

اسمح لي ان أتوجه اليكم بأحر التعازي القلبية المكلومة وصادق المواساة ونشاطركم الأحزان بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدكم، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان..وإنا لله وإنا إليه راجعون..

والعزاء موصول الى اخوانكم وكافة آل (العلواني) بالدائرة (١٩٦) مديرية عنس

اخوكم / د. قاسم لبوزه

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام

