الجمعة, 24-مايو-2019 الساعة: 10:02 م - آخر تحديث: 09:43 م (43: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن سلاح الجو المسير هجوماً على مطار نجران للمرة الثالثة.

عمليات نوعية لأبطال الجيش تستهدف تجمعات وآليات للمرتزقة

المؤتمرنت -
عمليات نوعية لأبطال الجيش تستهدف تجمعات وآليات للمرتزقة
نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عمليات عسكرية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات مرتزقة الجيش السعودي في عدة جبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن سلاح الجو المسير هجوماً على مطار نجران للمرة الثالثة.

وقال مصدر عسكري إن سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف k2 على منظومة الدفاع الجوي الباتريوت في مطار نجران.

وأضاف المصدر أن العملية نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وكانت ناجحة بنسبة عالية جداً.
ولفت المصدر إلى انكسار زحف للمرتزقة في الشبكة بنجران استمر عدة ساعات بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم،وتم إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات للمرتزقة في معسكر طيبة الاسم بصحراء الاجاشر قبالة نجران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان نفذوا عملية إغارة على مواقع للمرتزقة في الربوعة بعسير وقتلى وجرحى في صفوفهم .

وأفاد المصدر بتدمير دبابتين لمرتزقة العدوان في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع بصواريخ موجهة، كما تم تفجير آلية عسكرية للمرتزقة في المهاشمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف ومصرع وجرح من كانوا عليها.

وأوضح المصدر أن عملية هجومية استهدفت مواقع المرتزقة في جبهة الضباب بمحافظة تعز، وقصف تعزيزاتهم بالمدفعية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم .

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات للمرتزقة شرق جبل النار بمحافظة حجة ما أدى إلى إحراق ثلاث خيام وسقوط قتلى وجرحى منهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بالعيد الـ29 للوحدة
أخبار: القطاع النسائي بالمؤتمر يهنئ أبو راس بعيد الوحدة
أخبار: الفعاليات المؤتمرية تهنئ رئيس المؤتمر بالعيد الوطني
أخبار: شرف: السعودية ترتكب جرائم حرب بحق اليمنيين
أخبار: استمرار المرتزقة في خرق اتفاق الحديدة
أخبار: هجوم واستهداف تعزيزات للمرتزقة بتعز
أخبار: توقعات جديدة من المركز الوطني للارصاد
أخبار: سلاح الجو يشن هجوماً ثالثاً على مطار نجران
أخبار: أبو راس يعزي الاعلامي سعد بوفاة شقيقته
أخبار: في حفل اقامه المؤتمر.. بن حبتور : الوحدة اعظم منجزات اليمنيين وينبغي التمسك بها
فيديو المؤتمرنت: بدء احتفال مؤتمر العاصمة بعيد الوحدة الـ(29)
أخبار: بدء احتفال مؤتمر العاصمة بعيد الوحدة الـ(29)
أخبار: جابر مهنئاً أبو راس: الوحدة أهم المنجزات
أخبار: سلاح الجو يشن هجوماً على مطار نجران
أخبار: كسر زحف واسع للمرتزقة في الشبكة بنجران
أخبار: كسر زحف للمرتزقة بجبهة الظهرة بالجوف
أخبار: تنبيه هام للمواطنين من المركز الوطني للأرصاد
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهاني بالعيد الوطني الـ(29)
أخبار: المعكر: قبل الوحدة كان الابداع متهم
أخبار: بيان هام صادر عن المؤتمر الشعبي العام
أخبار: سياسيون وأكاديميون: الوحدة مصانة بوعي شعبنا بالجنوب والشمال
أخبار: امين عام المؤتمر يواسي آل القزحي
أخبار: مؤتمر المحويت يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019