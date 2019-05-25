المؤتمرنت - ذمار - عبدالباري عبدالرزاق -

ذمار.. منتدى الميثاق يحتفي بالعيد الوطني بأمسية رمضانية

بمناسبة العيد الوطني الـ ٢٩ للجمهورية اليمنية وبرعاية فرع المؤتمر بمحافظة ذمار نظم منتدى الميثاق الوطني امس امسية رمضانية بعنوان ( قوتنا في وحدتنا ) بحضور رئيس فرع المؤتمر بالجامعة محمد السنباني وعضو مجلس الشورى عبده علي العلوي



وفي الامسية التي بدات بالنشيد الوطني القى رئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عضو مجلس الشورى حسن عبدالرزاق كلمة نقل للحاضرين في بدايتها تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس ونائب رئيس المؤتمر السفير احمد علي عبدالله صالح والامين العام غازي احمد علي محسن بمناسبة العيد الوطني الـ ٢٩ للجمهورية اليمنية ، ذكرى اعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م، وخواتم الشهر الكريم .



وأشار الى اهمية الاحتفاء بالعيد الوطني باعتبار الوحدة من أهم المنجزات التي حققها اليمنيون على يد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح والرفيق علي سالم البيض .



وجدد التأكيد على موقف المؤتمر الثابت والرافض للعدوان السعودي الغاشم الذي استهدف كافة مناحي الحياه ،وتمادى في ارتكاب الجرائم الوحشية بحق الابرياء والآمنين .



وقال ان الوطن يمر بمنعطف خطير وتحيط به المؤامرات من كل إتجاه ويتربص به الأعداء من الخارج والداخل للنيل من سيادته واستقلاله ووحدته المباركة .



ودعا إلى مصالحة وطنية شاملة للخروج من هذه الازمة بعيدا عن اي إملاء آت تقودها السعودية او أي دولة تتدخل في دعم اي طرف يمني في الداخل او الخارج .



ولفت إلى ان المؤتمر الشعبي العام حزب الوسطية والإعتدال بمنهجه الميثاقي النابع من عقيدة وشريعة وعادات وتقاليد هذا المجتمع الذي نفخر بالإنتماء له وسنظل متمسكون به وبالنهج الذي رصده القائد المؤسس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح والامين العام الشهيد عارف عوض الزوكا .



وحث أعضاء وكوادر وشباب المؤتمر على الالتفاف حول القيادة التنظيمية العليا والحفاظ على وحدة المؤتمر ..مشيدا بجهود منتدى الميثاق الوطني في تنظيم هذه الامسية .



فيما أكد عضو حزب البعث العربي بالمحافظة نجيب الحاشدي في كلمته التي ألقاها عن أحزاب التحالف الوطني ، أن الوحدة اليمنية مكسب لكل اليمنيين وألامة العربية والإسلامية ، ونقطة الضوء في القرن العشرين .



واستعرض دور النظام السعودي في صناعة المؤامرات ضد اليمن ومنها اغتيال الرئيس الاسبق الشهيد إبراهيم الحمدي لمنع قيام الوحدة باعتبارها احدى أهداف ثورتي ال ٢٦ من سبتمبر وال ١٤ من اكتوبر .



وأشار إلى ان إرادة الله تجسدت في أن تبدى النهضة الديمقراطية والوطنية على يد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في ١٩٩٠م بتحقيق الوحدة اليمنية التي سنظل نفخر ونعتز بها على مدى التاريخ .



من جانبه تطرق عضو قيادة المؤتمر بالمحافظة رئيس منتدى الميثاق عبدالخالق المنجر إلى المراحل النضالية التي مر بها الوطن وصولا إلى تحقيق الوحدة على يد الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح بعد عقود من التشطير والإستعمار .



ولفت إلى ان الوحدة جاءت بالمنجزات والحرية التي لا يمكن إنكارها..مستعرضا المخططات التي تستهدف النيل من الوحدة والوطن والمؤتمر .



ودعا الجميع إلى التصدي للعدوان وكافة المؤامرات التي تسعى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والوحدة اليمنية .



والى ذلك أكد أمين عام منتدى الميثاق الوطني سعد السنامي أهمية الإحتفاء بذكرى إعادة تحقيق الوحدة المباركة ومواجهة التحديات التي يواجهها الوطن في ظل هذه المرحلة من تاريخ شعبنا اليمني .



وخلال الأمسية التي تخللها قصيدتان شعرية للشاعر علي صالح القعشمي وفيصل الفلاحي ، وقف المشاركين دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح الشهيدين الزعيم علي عبدالله صالح والامين العام عارف عوض الزوكا .



حضر الأمسية عدد من أعضاء قيادة المؤتمر بالمحافظة والجامعة ورئيسا فرع المؤتمر بالدائرة ٢٠١ احمد العزيزي والدائرة ١٩٦ احمد العيزري وعضو اللجنة الدائمة الشيخ طارق العفيف ومستشار المحافظة محمد عبدالله الميثالي وعدد من الاكاديميين واعضاء السلطة المحلية والقيادات التنظيمية والوسطية والشباب.

