المؤتمرنت -

إحراق 3 آليات لهم .. السيطرة على 6 مواقع للعدوان

قتل وأصيب العشرات من مرتزقة الجيش السعودي اليوم بعمليات هجومية وكسر زحف واسع لهم بنجران.



وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على ثلاثة مواقع بعد تطهيرها من مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية في الصوح قبالة نجران.



وأكد المصدر مصرع وجرح عشرات من مرتزقة الجيش السعودي بينهم قيادات وأسر آخرين، وإعطاب وإحراق مدرعتين وجرافة عسكرية واغتنام أسلحة خلال العملية الهجومية.



كما سيطر الجيش واللجان على ثلاثة مواقع للمرتزقة بعمليات هجومية في الشبكة وقبالة السديس خلفت عددا من القتلى بينهم قائد كتيبة.



وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي في الصوح بمشاركة الطيران الحربي بأنواعه وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر مصرع وجرح العديد من مرتزقة الجيش السعودي إثر تفجير آليتهم بعبوة ناسفة قبالة السديس

