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المؤتمر نت - واعتبر‮ ‬المصدر ‮ جريمة العدوان السعودي الجديدة بحق المدنيين ‮ ‬تعد‮ ‬امتدادا‮ ‬لجرائمه‮ ‬ومجازره ‬البشعة‮ والتي تستمر للعام الخامس على التوالي ‬في استهداف‮ ‬اليمنيين الابرياء في مساكنهم واسواقهم وطرقاتهم العامة

المؤتمر يدين مجزرة العدوان في ماوية

المؤتمرنت -
المؤتمر يدين مجزرة العدوان في ماوية
دان مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف المدنيين وارتكاب الجرائم المروعة بحق الابرياء، والتي كان آخر هذه الجرائم المجزرة الوحشية في مديرية ماوية بتعز، والتي اسفرت عن استشهاد 12 بينهم 7 أطفال وإصابة آخرين، في حصيلة اولية لضحايا الجريمة.

واعتبر‮ ‬المصدر ‮ جريمة العدوان السعودي الجديدة بحق المدنيين ‮ ‬تعد‮ ‬امتدادا‮ ‬لجرائمه‮ ‬ومجازره ‬البشعة‮ والتي تستمر للعام الخامس على التوالي ‬في استهداف‮ ‬اليمنيين الابرياء في مساكنهم واسواقهم وطرقاتهم العامة .

ان المؤتمر الشعبي العام اذ يجدد مطالبته الأمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي عموما الى الادانة الصريحة لهذه الجريمة والمصحوبة باجراءات صارمة ضد جرائم العدوان لاثبات مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموما، فإنه يدعو كذلك إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في سلسلة جرائم العدوان ، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم التي ارتكبت خلال الاعوام الاربعة الماضية .

واعتبر المصدر المؤتمري معاودة استهداف العدوان للمدنيين في الطرقات والاعيان المدنية والخدمية ، جرائم حرب مكتملة الاركان ، وجرائم حرب ضد الانسانية، وتعكس حالة من الافلاس والتخبط لدى تحالف العدوان بعد فشله في تحقيق أي من أهدافه العسكرية،

وعبر المصدر باسم قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ المناضل صادق بن امين ابو راس، عن أصدق التعازي وخالص المواساة لأسر وأهالي شهداء الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان في مديرية ماوية بمحافظة تعز ، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل من اصاباتهم.








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