الإثنين, 27-مايو-2019 الساعة: 12:06 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬الشعب ‮.. ‬والشعوب‮ ‬لا‮ ‬تنكسر
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
عن انعقاد الدائمة الرئيسية للمؤتمر
توفيق الشرعبي
استلهام‮ ‬قيم‮ ‬الثورة
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس‮ ‬- رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ذكرى تأسيس المؤتمر
بقلم / ياسر العواضي - الأمين العام المساعد
أخبار
المؤتمر نت - الإعلان عن صرف نصف راتب الثلاثاء المقتل

المالية تعلن صرف نصف راتب الثلاثاء المقبل

المؤتمرنت -
المالية تعلن صرف نصف راتب الثلاثاء المقبل
أكد وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم أن وزارة المالية أبلغت البنك المركزي بصرف النصف الثاني من راتب شهر أكتوبر ٢٠١٧م وعممت على كافة الجهات بإعداد كشوفات المرتبات وسرعة قطع الشيكات للبدء بالصرف من بعد غد الثلاثاء.

وأوضح وزير المالية أن صرف نصف راتب قبل رمضان والآن نصف راتب يأتي نتيجة متابعة وتوجيهات مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للوزارة ومصالحها وتذليل الصعوبات أمام تحصيل وتنمية الإيرادات .

وأشار إلى أن العدو تعنت وامتنع عن دفع الرواتب المستحقة لموظفي الدولة بالرغم تعهداته أمام المجتمع الدولي بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن بالزام حكومة هادي بدفع رواتب الموظفين كونها من تستحوذ على الإيرادات فضلا عن أن كل عوائد النفط والغاز في حوزتها وتحت تصرفها .

وقال وزير المالية في تصريح لوكالة سبأ ، " كنا قد قدمنا مصفوفة متكاملة لحل مشكلة رواتب الموظفين في مفاوضات السويد وجددنا المبادرة في اللقاءات الأخيرة بالأردن برعاية الأمم المتحدة، بيد أن العدو كعادته يسوف ويختلق الأعذار ويقف عائقاً أمام كل ما من شأنه صرف الرواتب وتخفيف معاناة الشعب جراء الحصار، وطالب وفدنا بضرورة قيام الأمم المتحدة بالضغط على المرتزقة لدفع كل الرواتب باستمرار".

وجدد الدكتور أبو لحوم التأكيد على أن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتحصيل الإيرادات رغم شحتها وأنها تقوم بتجميع ما أمكن لصرف الرواتب .. مؤكدا أن حرب العدو المتواصلة لتجفيف منابع الإيرادات المتاحة لحكومة الإنقاذ ستفشل بوعي وصمود أبناء الشعب اليمني.

وحث وزير المالية مختلف المؤسسات على سرعة إعداد الشيكات وصرف المرتبات لتمكين الموظفين من تغطية احتياجاتهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.. سائلا الله أن يتقبل من الجميع الصيام وأن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن يمن على اليمن بالنصر والثبات والعزة.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
علوم وتقنية: الموافقة على استخدام الدواء الأغلى التاريخ
فنون ومنوعات: العثور على أحافير بشرية بالصين
عربي ودولي: مصرع 15 مسلحا من طالبان بأفغانستان
مجتمع مدني: إتحاد الاعلاميين يعتزم مقاضاة تحالف العدوان
أخبار: العواضي يعزي نائب رئيس مؤتمر ذمار
أخبار: النواب يدين استمرار استهداف العدوان للمدنيين
أخبار: ذمار.. منتدى الميثاق يحتفي بالعيد الوطني
رياضة: صنعاء للتنس ينفذ أنشطة بالامانة
أخبار: استهداف منظومة الباتريوت في مطار نجران
أخبار: شرف: استهداف المدنيين أسلوب الجبناء
أخبار: عمليات نوعية ضد تجمعات وآليات للمرتزقة
أخبار: لبوزه يواسي العلواني بوفاة والده
أخبار: استشهاد 9 مواطنين بغارة للعدوان على تعز
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي ال العلواني
أخبار: شباب وطلاب المؤتمر يهنئون أبو راس بالوحدة
رياضة: وحدة صنعاء يحرز كأس 22 مايو لكرة السلة
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
أخبار: الهيئة الوزارية تهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: مؤتمر سقطرى يهنئ أبو راس بعيد الوحدة
أخبار: القطاع النسائي يهنئ أبو راس بالعيد الوطني
أخبار: فعاليات مؤتمرية تهنئ أبو راس بعيد الوحدة
أخبار: شرف: السعودية ترتكب جرائم بحق اليمنيين
أخبار: استمرار المرتزقة في خرق اتفاق الحديدة
أخبار: هجوم واستهداف تعزيزات للمرتزقة بتعز
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019