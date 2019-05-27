المؤتمرنت -

الأمم المتحدة: مقتل 900 مدني باليمن خلال 3 أشهر

كشفت الأمم المتحدة عن مقتل نحو 900 مدني في الحرب على اليمن منذ الربع الأول من العام الجاري 2019.



وقال مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان له امس الاحد أن ما يزيد عن 10 مدنيين قتلوا في هجوم لغارة جوية.



وأكد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان لها اليوم الاحد أن ما يزيد عن 10 مدنيين قتلوا في هجوم للغارة جوية على محطة للوقود في مديرية ماوية، شرق مدينة تعز، جنوب غربي اليمن.



وبين أن أعداد القتلى شملت 7 أطفال حيث يتلقى شخصين آخرين جريحين العلاج في أحدى المستشفيات المحلية.



وقالت منسقة الشؤون الانسانية في صنعاء ليز غراندي، إن “الخسائر في الأرواح البريئة ما زالت تتوالى في اليمن، نتيجة هذا الحرب، معربة عن إدانتها لهذا الهجوم وجميع انتهاكات القانون الدولي.



وبينت أن هذا الهجوم هو الثاني خلال شهر رمضان أدى إلى مقتل وجرح عشرات الأشخاص قبل تسعة أيام بينهم نساء وأطفال، وعاملين في المجال الصحي، بغارة جوية على أحد الأحياء السكنية في صنعاء.

