المؤتمرنت -

أمين عام المؤتمر يواسي آل العلواني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن برقية عزاء ومواساة الى الاخ محمد احمد العلواني نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار والى جميع ال العلواني وذلك بوفاة والده الشيخ احمد العلواني والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء عبر الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وبأسم قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعميق المواساة القلبية بهذا المصاب الجلل سائلا من الله العلي العظيم ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان،



" انا لله وانا اليه راجعون"

